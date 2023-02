OTSEPILT ⟩ Erikomisjon arutab avalikul istungil Nursipalu harjutusvälja laiendamist

«See, kuidas kaitseministeerium on harjutusvälja laiendamise ettevalmistusi seni korraldanud, on tekitanud paljudes Eesti inimestes segadust. Soovime istungil kuulda, miks ei algatatud laiendusteks eriplaneeringut, mis võimaldanuks algusest peale protsessi kaasata kõik huvigrupid ning laiendamisega vajadusel edasi minna avatult ja läbipaistvalt,» ütles ta.

Möldri sõnul on valitsuse liikmed kinnitanud, et kiirkorras ei soovita harjutusala laiendada, kuid samas on räägitud ka kiirete seadusemuudatuste vajadusest.