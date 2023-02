Keskerakond tahab pankade hiigelkasumid maksustada

«Baltimaades tegutsevad pangad teenisid eelmisel aastal kokku miljard eurot kasumit, Eesti osa on sellest umbes kolmandik. See raha tuleb valdavalt Eesti inimeste ja ettevõtete taskust ning suur osa sellest viiakse erinevaid skeeme kasutades riigist maksuvabalt välja,» ütles Aas pressiteates, lisades, et prognoosi kohaselt võib pankade kasum tänavu kolmekordistuda ning Eesti riik ei tohi seda lihtsalt pealt vaadata. «Välismaiste pankade kasumist on maksustatud 14 protsenti, kuid tänases olukorras on seda selgelt vähe.»