GRAAFIK ⟩ Kalleim valimislubadus oli Reformierakonna soov maksuküür kaotada

Erakondade valimislubadusi analüüsinud rahandusministeeriumi hinnangul oleks üksiklubadustest kõige kallim EKRE soov kahekordistada kaudtulevõimekust ning luua mõlema jalaväebrigaadi juurde vähemalt kompaniisuurune tankiüksus. Kuigi lubadusele pandi külge 886 miljoni euro suurune hinnalipik, tõdes ministeerium, et reaalne mõju eelarvele oleks oluliselt väiksem, sest riigikaitsekulude hüppeline tõus on niigi eelarvestrateegiasse sisse arvestatud.

Paljudel erakondadel oli lubadus kaitsekulusid tõsta kolmele protsendile SKTst. Sellele rahandusministeerium fiskaalpoliitika osakonna juhataja Raoul Lättemäe sõnul suurt tähelepanu ei osutanud, sest praegu ongi Eesti kaitsekulud kolm protsenti SKT-st. «Ehk see hetkeseisuga on täidetud, pikas perspektiivis see kindlasti mõju avaldab ja seda oleme ka analüüsis kommenteerinud,» täpsustas Lättemäe.