Erakondade reitingud: Reformierakonna toetus langes alla 30 protsendi

Samas on tema sõnul näha, et EKRE on oma toetuse vähemalt praeguseks stabiliseerinud umbes 21 protsendi tasemele. «Järgmiste nädalate üks kõige suurem küsimärk on see, kas Keskerakond suudab oma positsiooni piisavalt palju parandada, et EKRE-st taaskord mööda minna ning teha valimistel Reformierakonna järel teine tulemus. Sotsiaaldemokraatide, Isamaa ja Eesti 200 toetuse osas suuremaid muutusi sel nädalal toimunud ei ole. Eesti 200 on oma reitingu stabiliseerinud 11 protsendi tasemele ning Isamaa ja sotside toetus on sisuliselt võrdsel tasemel natuke enam kui seitsme protsendi juures,» ütles Mölder.