Kapo teatel oli Tšaulin usinalt pika aja vältel levitanud Venemaa Föderatsiooni vaenulikku propagandat. Kremli tööriistana on Tšaulin aastaid antifašistliku liikumise sildi all õhutanud rahvuslikku ja poliitilist vihkamist. Mees on samuti olnud surematu polgu aktsioonide eestvedaja ja Kremli lõhestuspoliitika elluviimiseks juhtinud mittetulundusühingut Venemaa Kaasmaalased Euroopas.