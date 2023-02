Lühis viis Laagri kandist voolu: elektriühendus taastatakse paari tunni jooksul

Elektrilevi teatas, et Lasnamäel on täna plaaniline elektrikatkestus. «Elektrikatkestuse tegemine on vajalik alajaama hoolduse tõttu. Mõistame, et elektrikatkestus tekitab ebamugavusi, kuid see on vajalik elektrivõrgu töökindluse tagamiseks,» kirjutas Elektrilevi.