Hädaabinumbri 112 töö on häiritud

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) tegeleb IT-teenuste taastamisega. Häiritud on ka hädaabinumbri 112 töö. Seetõttu palutakse helistada numbril 112 vaid siis, kui on kriitiline olukord, teie elu, tervis või vara on vahetus ohus.