MÜÜDIMURDJA ⟩ Kaitseministeerium: Venemaa on läbi kukkunud taktikaliselt, aga mitte strateegiliselt

Inglisekeelses trükises toob kaitseministeerium välja viis levinud ning kohati käibetõdedeks kujunenud müüti, mis on moonutanud ohupilti ja -taju nii Ukrainas kui ka Euroopas tervikuna.

«Praegune patiseis on andnud tõuke mitmele väärtõlgendusele Venemaa tulevikuradade osas,» tõdes kaitseministeerium. «Mõni väidab, et Vene oht on täielikult vaibunud või taandunud pelgalt iseenda varasema võimekuse varjuks,» tõdes kaitseministeerium ja küsis retooriliselt, kas NATO võib kergendusest hingata või vastupidi, peab ohjad senisest jõulisemalt haarama.