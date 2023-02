Eesti hangib varitsevat õhuründemoona

«Kaudtule tähtsust Eesti kaitsevõime arendamisel on võimatu üle hinnata, kuivõrd agressorriik Venemaa on Ukrainas tekitanud purustusi valdavas osas just kaudtulelöökidega,» ütles neljapäeval valitsuskabinetile teemat tutvustanud kaitseminister Hanno Pevkur.