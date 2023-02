ODINETS POLITICO ARTIKLIST ⟩ Erakondade rahastamise sogases vees saavadki prigožinid tegutseda

«Jutuks tuli ka vajadus olla kindel, et Eesti erakondade rahastamises ei tõsta pead agressorriigist naabri tegevus. Siseministeeriumi teatel on Eestis näiteid sellest, et Venemaa on proovinud Eesti poliitikat mõjutada. On pakutud raha ja püütud osta võimu Eestis. Ka Euroopa Parlamendi valimistel. Kaitsepolitsei on kinnitanud, et Venemaa huvi seda endiselt teha ei ole kuhugi kadunud. Toodi näiteid, kuidas Prigožin tunnistas, et on sekkunud USA valimistesse ja kavatseb seda teha ka tulevikus,» kirjeldas Odinets.