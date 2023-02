Omanike keskliit: Nursipalu väljaku rajamine toob päevakorda seadusemuudatuse

«Erahuvi peab avaliku huvi ees taanduma üksnes siis, kui see on vajalik, kohane ja proportsionaalne ning sellega kaasneb õiglane hüvitis,» leidis Eesti Omanike Keskliidu juhatuse esimees Andry Krass. Nende nelja eelduse tagamiseks tuleb KAHOSt muuta, sest vastavalt kehtivale korrale määrab maatüki avalikes huvides võõrandamisel hüvitusväärtuse sisuliselt ja ainuisikuliselt riik.

Ühispöördumises sisalduvad kolm peamist ettepanekut on seotud omanikule kahjuliku kinnisasja osalise omandamise, maade hindamise ja vahetusmaade hindamiskriteeriumide oluliste puuduste ja seaduslünkadega. Samuti on vajalik kõrvaldada rangete looduskaitseliste piirangutega maade omanike ebaõiglane kohtlemine – kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja vahetamine riigile kuuluva maa vastu peab saama taastatud sarnastel alustel, nagu need kehtisid enne 2008. aastat.