Ringkonnakohus tühistas Romeo Kalda tingimisi vabastamise: ilmnevad psühhopaatsed jooned

Varasemalt toime pandud kuritegude puhul juhtis ringkonnakohus tähelepanu sellele, et kolm tapmist toimusid küllaltki suure ajavahega (1994., 1996. ja 2006. aastal) ja nende iseloom oli võrdlemisi erinev. Niisiis ei juhtunud tapmised lühikese aja jooksul sarnases situatsioonis – mis võiks anda võimaluse rääkida mitte enam korduda pruukivast halbade asjaolude kokkusattumisest –, vaid Kalda ekstreemne vägivaldsus on avaldunud erineval ajal erinevatel motiividel erinevas keskkonnas. Seega on Kaldast lähtuvate ohutegurite elimineerimine keeruline, leidis kohus.

Ringkonnakohus toonitas, et retsidiivsusprognoos tuleb püstitada kõiki asjasse puutuvaid tegureid koostoimes analüüsides. On võimalik, et mingi asjaolu on ühe kurjategija puhul ühesuguse, teise puhul aga hoopis teistsuguse kaaluga. Seetõttu ei ole võimalik teha otsustust puhtkvantitaviiselt – näiteks leides, et kuivõrd positiivseid asjaolusid on arvuliselt rohkem kui negatiivseid, tuleb inimene vabastada.

«Romeo Kalda puhul saabki öelda, et maakohus jättis mitmete R. Kalda kasuks rääkivate asjaolude kõrval piisaval määral arvestama tema iseloomu iseärasused. Need iseärasused ilmnevad selgelt läbi viidud retsidiivsusekspertiisist: R. Kaldal on tugevad psühhopaatsed ja düssotsiaalsed isiksusjooned, tema empaatiavõime on vähene ning ta kaldub manipuleerimisele,» tõi kohus välja. Kohtu hinnangul on need omadused avaldunud ka R. Kalda sooritatud tapmistes: need on toime pandud kalkuleeritult, ette planeeritult (eeskätt esimene ja kolmas tapmine) ja külmavereliselt.