INTERVJUU ⟩ Jüri Ratas: Isamaa ja EKRE tahavad, et Keskerakond kaoks maa pealt. Ei kao

Keskerakond ütles juba pärast Midfieldi kohtuotsust, mille järgi pidite 840 000 eurot sunniraha maksma, et raha on seekord kampaaniaks varasemast kasinamalt. Mille pealt on Keskerakonna kampaania tagasihoidlikum olnud?

Rahalise mahu poolelt, see on selge. Televisioonis, välimeedias, kindlasti internetis. Aga kus see ei ole tagasihoidlikum olnud, on suhtluses inimestega. Erakond on päris pikalt ja aktiivselt üle Eesti kohtumisi teinud ja teeb edasi.