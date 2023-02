Konstantin Koniku 150. sünniaastapäeva auks ilmub postmark

Postmargi kujundas kunstnik Vladimir Taiger. Margi trükiarv on 20 000 ja see maksab 90 senti, mis on sobiv valik kaunistamaks siseriiklikke postkaarte ja kirju. Postmark trükiti trükikojas Vaba Maa. Lisaks margile ilmub traditsiooniliselt ka esimese päeva ümbrik, mis on müügil Omniva e-poes. Esimese päeva tempel on kasutusel Toompea postkontoris.