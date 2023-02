Valimiste kohta saab küsida riigiinfo telefonilt

Häirekeskuse jaoks on see teine kord, mil riigiinfo telefon vastab valimistega seotud küsimustele: «2021. aasta kohalike omavalitsuste valimiste kogemusest saab enim kõnesid olema seoses üldise korraldusega – kes, kuna ja kus saab hääletada,» selgitas häirekeskuse teenuste juht Karmen Oks.

Tema sõnul on arvestatud, et suur osa kõnedest on seotud e-valimiste rakenduse kasutamisega. Küll aga ei vasta riigiinfo telefoni operaatorid erakondade, valimisplatvormide või kandidaatidega seotud küsimustele.