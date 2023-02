OTSEPILT ⟩ Riigikogulased istuvad Nursipalu kohalikega laua taha

Riigikogu konverentsisaalis toimuvale avalikule istungile on kutsutud Antsla, Rõuge, Võru ja Setomaa valla, MTÜ Kagu-Eesti Loodusrahvas, MTÜ Eesti Metsa Abiks, MTÜ Päästame Eesti Metsad, MTÜ Niilusoo, MTÜ Meie Nursipalu, SA Võrumaa Arenduskeskus ning seltsingu Loodus, Inimene ja Sõjavägi esindajad.

Riigikaitsekomisjoni esimehe Raimond Kaljulaidi sõnul vajab Nursipalu harjutusvälja laiendamine lähikuudel väga sisulist ja põhjalikku arutelu. Komisjon on asunud juba varem seisukohale, et harjutusvälja laiendamine on Eesti julgeoleku ja kaitsevõime tagamiseks vajalik, kuid seda tuleb teha õiglaselt ja kohaliku kogukonnaga koostöös.