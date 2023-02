Metsaandmete analüüs: TÜ teadlased keerlesid 74 400 euro eest ümber palava pudru

«Me konkreetselt seda teemat ei käsitlenud, meie ülesanne oli välja selgitada, kas kasutavad statistilised meetodid on pädevad,» vastas 74 400 eurot maksma läinud analüüsi projektijuht, emeriitprofessor Kalev Pärna. «No see on väga lai küsimus... Kui läbi mõelda, mida need arvud tähendavad, siis need arvud jooksevad ka kokku. Me ei oska seda praegu ka... Siin on ilmselt vaja mingeid jooniseid,» kostis metsastatistika üks koostajaist, keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhtivspetsialist Madis Raudsaar.