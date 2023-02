Koroonanõuete vastu võidelnud Sparta spordiklubi jäi kaotajaks ka ringkonnakohtus

Ringkonnakohus: sunniraha oli õigustatud

Ringkonnakohus märkis, et valitsus võttis oma korralduse nr 362 vastuvõtmisel arvesse, et koroonaviiruse levik on kasvanud ja terviseamet prognoosib selle jätkuvat kasvu. Samuti arvestati kohtu järeldusel, et ohus on meditsiinisüsteemi toimimine ning et haiglasse jõuavad peamiselt vaktsineerimata inimesed, kelle nende suremus on kõrgem. Kohus viitas ka asjaolule, et vaktsineerimata isikutel on oluliselt suurem tõenäosus raskelt haigestuda, samuti nakatuvad ja kannavad nad viirust kergemini edasi ja arvestati seda, et elanike hulgas on vaktsineerimisega hõlmatus madal.