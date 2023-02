President Karis võttis teiste seas vastu ka USA saadiku volikirja

Riigipea kiitis kohtumisel Ameerika Ühendriikide suursaadik George Peter Kentiga Eesti ja USA häid kahepoolseid suhteid ja edastas tervitused president Joe Bidenile. «Tänan USA-d otsuste eest Ukraina toetamisel, mis on paljudele eeskujuks. Peame suurendama oma toetust, et aidata tagada võit Ukraina tingimustel,» ütles president Karis. „«Ukraina Euro-Atlandi integratsioon on piirkonna pikaajalise rahu ja stabiilsuse võti ja Ukrainat tuleb sel teel igati toetada.»