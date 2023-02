Eesti e-residentide kogukond üle maailma ületas 100 000 piiri

E-residentsuse programmi juhi Lauri Haava sõnul on vahva kokkusattumus, et märgilist kuuekohalist järjekorranumbrit kandev e-resident just vabariigi aastapäeva paiku kogukonnaga liitub.

«Piltlikult öeldes on 100 000 inimest üks korralik laulupidu. Eesti sünnipäeva eel saame väikerahvana rõõmustada, et lisaks väliseestlastele on üle maailma on laiali pillutatud lauluväljakutäis e-residente. Isegi need, kes tänasel päeval ehk oma Eesti digi-ID kaarti enam ei kasuta, on ühel ajahetkel tundnud seost Eestiga – on südantsoojendav teada, et meie riigil on olemas selline omapärane digientusiastidest koosnev diasporaa e-liitlasi,» ütles Haav.