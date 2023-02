Pöördumine: veterinaarmeditsiini alarahastus on toonud kaasa kriisi

Veterinaaria ei ole üksnes justkui väljasureva maaelu küsimus, hoopis vastupidi. Enamus veterinaaridest töötab linnades ja suuremates asulates. Eestis on üle 10 000 loomapidaja, neist üle 5000 on ettevõtjad. Lisaks arvukas lemmikloomade omanikkond.

Eestis on 248 000 veist, neist 173 000 piimaveist, 273 000 siga, 60 000 lammast, 3800 kitse, 12 000 hobust, miljonid kodulinnud, 52 700 mesilasperet, tuhanded kalad kasvatustes, 235 000 koera ja 290 000 kassi lemmikloomadena. Väga arvukas seltskond, kes vajavad igapäevast hoolt ja järelevalvet.

Veterinaaride kinnitusel on loomaarstiõppe rahastamine lähtunud 2000. aastate alguses valitsenud teadmisest, et Eesti vajab aastas 25 veterinaarmeditsiini eriala lõpetajat. Selle arvu märkimisväärne suurendamine nõuab olulist lisarahastust ja seda puudujääki on Eesti Maaülikoolil võimatu teiste erialade arvelt kompenseerida, sest loomaarstiõpe on võrreldes teiste erialadega kolm-neli korda kallim.

«Teiseks, tegemist on reguleeritud kutsega, mille omandanul on võimalik töötada üle Euroopa Liidu. Paljud Maaülikooli vilistlased on läinud tööle välismaale. Kolmandaks, veterinaarmeditsiini õppe läbinud inimesed on nõutud ja võimelised töötama väljaspool sektorit. Neljandaks, inimeste elu lahutamatuks osaks on saanud lemmikloomad. See on tinginud vajaduse arvukate loomakliinikute järele. Sellest tulenevalt on sektor omajagu kasvanud uutes valdkondades nõudes rohkem veterinaararste,» seisab pöördumises.