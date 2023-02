Mart Helme tahab reformierakondlastele kuuluvate hooldekodude järelevalvet

Helme sõnul tõukub uurimisvajadus telesaate «Kuuuurija» vahendusel avalikustatud juhtumist, kus ühes Südamekodu hooldekodus hoiti 63-aastast meest pikaajaliselt näljas.

«Karistusseadustiku kohaselt on nähtu käsitletav raske tervisekahjustuse tekitamisena, kehalise väärkohtlemisena ja isiku ohtu asetamisena. Vaatamata õõvastavatele kaadritele, mis meenutavad fotosid Buchenwaldi koonduslaagrist, ei ole toimunule antud ametlikku käiku. See on ootuspärane, sest südamekodude keti omanikud ja kasusaajad on reformierakondlased, juhataja on reformierakondlane ning haldusala eest vastutav minister Signe Riisalo on reformierakondlane,» ütles Helme.

«Riisalo on vätnud, et riigil ei ole ressurssi hooldekodude järelevalveks. See ressurss tuleb leida, et inimeste piinamine lõppeks,» märkis ta.