Siberis sündinud lapsed saavad represseeritu staatuse

Okupatsioonirežiimi poolt represseeritud isiku seaduse muutmise algatas sotsiaalkomisjon MTÜ Siberis sündinud lapsed ettepanekul. Jõustumisajaks on 2024. aasta 1. jaanuar, et riigieelarves saaks vajalike kuludega arvestada.

2022. aasta novembri seisuga on represseerituid kokku 7460, neist 2064 on sündinud asumisel. Represseeritu toetus on alates 2023. aastast 292 eurot aastas, millele lisandub pensionisoodustus, mis on iga inimese puhul erineva suurusega.