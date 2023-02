FOTOD ⟩ Päästeamet tunnustas aumärgiga 105 inimest

Aumärkidega avaldati tänu nii päästeameti töötajatele kui ka headele koostööpartneritele. Lisaks anti üle ka siseministeeriumi tänukirjad.

«Päästeameti missioon on ennetada õnnetusi, valmistuda kriisideks ning hoida inimeste elu, vara ja keskkonda. Oleme võtnud eesmärgiks tõsta 2025. aastaks igaühe kaasabil ohutuse Põhjamaade tasemele ja suurendada meie kriisivalmidust. 105 päästeteenistuse aumärgi saajat on omamoodi kinnitus, et heade koostööpartnerite toel on päästeameti jaoks see eesmärk igati realistlik. Aumärgi saajad on eeskujuks oma kolleegidele nii siseturvalisuse valdkonnas, aga ka ühiskonnas laiemalt ja tõestuseks, et hädasolijatele on abi kiire ja professionaalne,» ütles siseminister.

«Päästevõrgustiku ülesehitamisel on aina suurem roll ka elanikkonnakaitsel, mida tuleb meil kõigil ühiselt arendada. Siin on päästeametil juhtiv roll. Suuremat vastutuskoormat saab kanda tugev ja usaldusväärne organisatsioon ning seal töötavad inimesed. Päästeameti usaldusväärsus on väga kõrge ning siin on missiooniga inimesed. Riigi ülesanne on siinkohal väärtustada ja toetada nende meeste ja naiste panust, kes meie ohutust tagavad ja kriisikindlamat Eestit luua aitavad. Tunnustavatest sõnadest üksi ei piisa – tagatud peavad olema ka head töötingimused ja vääriline tasu,» lisas ta.