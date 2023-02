TAI aastapreemia pälvis vanemteadur Kenn Konstaabel

Oma tänukõnes tuletas Konstabel meelde, et teadust ei tehta üksi, vaid ikka heade kolleegide toel ning suur osa temale langenud tunnustusest laiendaks ta hea meelega kogu töörühmale, kes teda erinevate projektide puhul on toetanud.

«Kenn Konstabel on erakordselt mitmekülgsete oskuste ja teadmistega, kõrgelt motiveeritud, abivalmis, tähelepanelik, pühendunud ning hooliv kolleeg. Ta on tulemuslik töötaja, kes on alati valmis erinevate ideede ja teadusprojektide elluviimisel toeks olema. Kolleegudi on teda kirjeldanud sõbraliku ja meeldiva töökaaslasena, kes suudab motiveerida teisi enda ümber olema sama pühendunud kui ta ise,» teatas TAI.