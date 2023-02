ÜLESKUTSE ⟩ Armastatud staarid kutsuvad üles Ukraina heaks annetama

Nii on võimalik anda oma panus ja saata Eesti vabariigi aastapäeval isiklik tänu nendele, kes kaitsevad oma kodumaal ka meie kodumaad. Kanal 2 ja Postimehe partner on MTÜ Slava Ukraini, kes on missiooni täitmiseks valinud Ukrainas välja väga hea renomee ja võimekusega heategevusfondi PULSE. Nende koolitustel on ellujäämisoskused omandanud juba üle 11 000 julge mehe ja naise.

«Kus veel, kui mitte Ukrainas, Kiievis, Butšas oleks õige rääkida vabadusest. Ümberringi on kena talveilm, päikegi paistab, aga hetkega võib kõik muutuda. Võivad hakata undama õhutõrjesignaalid, võivad hakata lendama raketid. Meie väärtusruum tundus aasta eest nii kindel nagu Pika Hermanni torn, sinimustvalge lehvib, riik on igavene. 24. veebruaril 2022 selgus, et see kindlus ei ole absoluutne. Vabadus on viis elada nii, nagu sa tahad. Igapäevaselt on vabadus eluviis. Ühel päeval sai selline vaba elu Kiievis, Butšas otsa ja siis taipasime meiegi, et vabadus ei ole midagi iseenesestmõistetavat, vabaduse eest tuleb võidelda. See võitlus on mõnikord julm, karm ja hirmus. Vaba inimese üks tunnus on see, et ta ei karda, oskab oma hirmudest üle saada. Ei kaitse mitte ainult iseennast, vaid ka oma lähedasi, Ukraina kaitseb praegu ka Euroopat. Eesti demonstreerib oma vabadust sellega, et aitab Ukrainat.»