Riigikogu kiitis heaks Eesti julgeolekupoliitika alusdokumendi

«Mul on hea meel, et Riigikogu kinnitas täna Eesti julgeolekupoliitika alused. Tänases julgeolekukeskkonnas on erakondadeülene konsensus väga oluline sõnum nii meie enda inimeste jaoks kui ka rahvusvaheliselt. See on selge signaal, et me peame tegema senisest rohkem ja kiiremini sõjalise kaitse ja laia riigikaitse tugevdamiseks, nii ise kui koos liitlaste ja partneritega. Venemaa täiemahuline agressioonisõda Ukrainas näitab, millise mastaabiga ohtudega Eesti ja kogu vaba maailm silmitsi seisavad,» ütles peaminister Kaja Kallas (RE).