AASTAPÄEVAINTERVJUU ⟩ President Alar Karis: oleme täiskasvanud riik ega pea end enam igal sammul tõestama

Esimene mõte oli minna kuhugi Kadriorust välja. Üritan ikka n-ö mullist välja saada, et kohtuda ka päris inimestega. Aasta tagasi käisin siin ateljees ja leidsin, et õhustik soodustab vestlemist. Kaido Ole maal president Toomas Hendrik Ilvesest on Kadriorus, ja see erineb teistest portreedest. Traditsioonid on olulised, aga vaja on mõelda ka teistmoodi. Keerulistel aegadel on kunsti keskel viibimine äärmiselt oluline. Kultuur on oluline. Seda vajavad inimesed sõja ajal isegi rohkem kui rahu ajal.