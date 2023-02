Zelenskõi sõnul selle nädala diplomaatiline maraton jätkub

President märkis 22. veebruari õhtuses videosõnumis, et vestluses Pakistani presidendiga märgiti ÜRO põhikirja täieliku austamise, rahvaste sõltumatuse ja riikide terviklikkuse säilitamise tingimusteta tähtsust ning arutati jõupingutusi toiduga kindlustatuse tagamisel ja pakilisi sellealaseid julgeolekuohte.

«Rääkisin täna ka Eesti presidendiga. Tänasin Ukraina vankumatu toetuse eest kõigil tasanditel. See on toetus relvadega, sanktsioonid Venemaa vastu ja poliitiline toetus, eriti Euroopa ja Euro-Atlandi struktuurides. Arutasime eelseisvat NATO tippkohtumist Vilniuses ja meie ootusi Ukraina integratsiooni kontekstis. Me juba valmistume nendeks eelseisvateks sündmusteks,» jätkas Zelenskõi.