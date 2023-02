Neljapäeval on teeolud kõikjal talvised

Varahommikul on riigi põhi- ja tugimaanteed valdavalt kuivad või sõidujälgedes kuivad ja sõidujälgede vahel soolalume segused. Väiksemad maanteed on üle Eesti paiguti lume- ja jääkihiga kaetud. Õhutemperatuur on Ida-Eestis -13 kuni -18, kohati -23 kraadi, Lääne-Eestis -5 kuni -12, saarte rannikul kohati kuni -2 kraadi.