KALLAS JA HELME VIKERRAADIOS ⟩ EKRE ei oleks Helme sõnul nõus koalitsiooni moodustamiseks peaministri kohast loobuma

Hiljuti väljaandes Politico avaldatud ülevaate kohaselt üritas Venemaal tegutseva Wagneri grupi juht Jevgeni Prigožin sekkuda 2019. aastal Eesti poliitilisse süsteemi ning toetada ka Euroopa Liidu suhtes skeptilist Konservatiivset Rahvaerakonda.

Peaminister Kaja Kallas sõnas, et tema arvamus ei mängi Politico artikli puhul rolli, vaid oluline on signaal, mis sealt saadi. «Olulisem on see, et me teame, et Venemaa tahab meie lääne ühiskondi lõhestada, sealhulgas Eesti ühiskonda, ja nad otsivad endale jõudusid, kes samasuguseid vaateid esindavad – Euroopa Liidu-vastasus, NATO-vastasus, demokraatlike institutsioonide, prokuratuuri, kohtu, kaitseväe, politsei usaldusväärsuse õõnestamine. Ja nad on tuvastanud, et selliseks jõuks, kes Eestis sarnaseid vaateid esindab, on EKRE.»

Martin Helme kinnitas, et EKRE ei ole Prigožiniga koostööd teinud ning erakond ei saanud 2019. aastal ühtegi teadet selle kohta, et Venemaal tegutsev grupp sooviks nendega potentsiaalselt koostööd teha. Helme sõnul on tegemist laimuga, mille on kaasa aidanud Balti kaitsekolledži teadur Viljar Veebel, kes ütles Politico artiklis kindlas kõneviisis, et koostöö on kahe osapoole vahel on aset leidnud. Helme väitel on hoopis Veebel ise seotud kremliga läbi Valdai klubi.

«See Kremli koostöö kojast pärit inimene teeb infopaketi ja Kaja Kallas koos liberaalsete erakondadega võtavad selle info ja hakkavad laimama kõige rahvuslikumat erakonda Eestis ilmselge plaaniga mõjutada valimisi endale kasulikus suunas.»