OTSEPILT ⟩ EKRE tõrvikurongkäigule oodatakse tuhandeid inimesi

Tõrvikurongkäigu üks korraldajaid riigikogu liige Siim Pohlak (EKRE) ütles, et iga aastaga on üha rohkem peresid ja sõpruskondi, kes lõpetavad Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud üritustega täidetud päeva üheskoos tõrvikurongkäigul.

«Viimastel aastatel on olnud rõõm näha rongkäigus rohkelt lastega peresid ja noori. See on oluline, sest rahvustunne vajab säilimiseks ja tugevnemiseks traditsioonilisi ühisüritusi ja rituaale,» ütles Pohlak.