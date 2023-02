«Putin on panuseid tõstnud. Ta saadab kaevikutesse kahurilihaks sadu tuhandeid noori venelasi. See, mida me sel nädalal Moskvas nägime ja kuulsime (Venemaa president Vladimir Putini aastakõne 21. veebruaril – toim), ütleb meile, et samal ajal kui kasvavad kaotused lahinguväljal, koguvad jõudu ka meeleheide, desinformatsioon ja illusioonid,» lisas von der Leyen.