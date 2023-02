Kaja Kallas: meie tähistame oma vabadust ja ka ukrainlased on aasta vastu pidanud

«Mõte oli selles, et meie tähistame oma vabadust ja tegelikult on Ukrainlased ka aasta vastu pidanud. Meie, nii Euroopa Liit kui NATO on olnud Ukraina selja taga, et väljendada seda ühtsust, et me ei ole enam kunagi üksi,» sõnas Kallas.

Olgugi, et täna möödub ka aasta Ukraina sõja algusest, on peaministri arvates täna oluline siiski ka pidu pidada. «Me peame pidu pidama, sest see on meie iseseisuvuspäev, mil tähistame seda, et me saime vabaks ja saime oma riigi. Tähtis on ka see, et me oleme olnud Ukraina selja taga. Me oleme Ukrainat toetanud ja oleme olnud ühtsed.» Kallas avaldas lootust, et järgmine aasta saab ka Ukraina oma vabadust tähistada.