Punane sildike rinnas andis märku, et tõenäoliselt on tegu Eesti ihukaitsjatega.

Vabariigi aastapäeval ja suurtel sündmustel oleme harjunud, et iga nurga peal paistab helkurvestiga patrull ja siin-seal jäävad silma rohelistes vormides koertega mehed. See on jäämäe tipp: politsei- ja piirivalveametis algab julgestustöö juba mitu kuud varem.