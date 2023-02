Suri parvlaev Estonia päästetööde juht Raimo Tillikainen

Helsingin Sanomat kirjutab, et Tillikaineni surmadeade ilmus Helsingin Sanomati paberlehes pühapäeval, kuid mees suri tegelikult juba 18. jaanuaril. Tillikainen oli surres 83-aastane.



Tillikainen on eelkõige tuntud seetõttu, et juhtis parvlaev Estonia huku ööl päästetöid. Toona oli ta saarestiku merevahtkonna ülem. Pärast pikka karjääri sõjaväes oli Tillikainen ka ühe ametiaja Eduskunta (Soome parlament - toim.) liige.