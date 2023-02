EKRE tahab kaitsepolitseilt inforünnaku korraldajate väljaselgitamist

«Pidades silmas, et demokraatlike valimiste tulemuse mõjutamiseks kasutatakse ebaausaid võtteid, peaks tuvastama, kui kõnealuse infooperatsiooniga on seotud mõni Eesti erakond või ametkond. Vastuseid väärivad ka küsimused, kas inforünnakute aluseks olevad Venemaalt lekkinud dokumendid on ehtsad või fabritseeritud ning millist osa inforünnakute korraldamisel mängib Balti kaitsekolledži teadur Viljar Veebel, kes on teadaolevalt seotud Kremli juhitud mõttekoja Valdai klubiga,» seisab avalduses.

«Ausad valimised on põhiseadusliku korra üks nurgakive. Valimiste legitiimsuse tagamiseks on oluline, et võõrriikidel ei oleks võimalik Eesti valimistesse sekkuda. Manipuleeritud valimistulemus on otsene oht Eesti põhiseaduslikule korrale ja demokraatia toimimisele. Täna on valimiste ausus kahtluse all,» nentis EKRE.