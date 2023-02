Lääne-Harju volikogu viskas ajakirjaniku väikekooli arutelult välja

Lääne-Harju volikogu otsustas eelmise aasta detsembris, et kool sulgeb kevadel pärast õppeaasta lõppu uksed. Lehola kooli ruumidesse tulevad lasteaiarühmad.

Tammur põhjendas istungi kinniseks kuulutamist sellega, et arutusele tulevad Lehola kooli sulgemise vastu olevate laste isikuandmed: elukoht, koolitee, erivajadused, elukorraldus.

«Ma plaanin hakata lapsevanematelt küsima, kas nad elavad nendel aadressidel, mis on vaides esitatud,» kinnitas Tammur.

Lehola kooli lapsevanemaid esindav advokaat Allar Jõks vaidles Tammurile vastu, öeldes, et istungil tuleb juttu vaid õiguslikest argumentidest ning laste tervise- ega isikuandmeid ei arutata.

Tammurit ei rahuldanud Jõksi põhjendused. Tammur tahtis istungilt välja visata ka need lapsevanemad, kel ei olnud ette näidata kirjalikku volitust, et nende esindaja on Jõks. Vanemad keeldusid saalist lahkumast.