Vene tanki vrakk tekitab omavalitsustes kõhklusi

Rakvere linnapea Triin Varek (KE) ütles eile, et valimiste nädalal ta tankivrakki näha ei taha. Rakveres pidanuks tank olema 2.–5. märtsini. «Igal teisel ajal, jah, palun. Aga hetkel oleks see tank erakondade valimistelkide vahel kohatu,» lausus linnapea ja pakkus välja uue aja 22.–25. märtsini.

Jõhvi vallavanem Maris Toomel (RE) ütles, et pakutud aeg 5.–8. märtsini ei ole tanki eksponeerimiseks sobiv ja Jõhvi oleks valmis tanki vastu võtma hiljem. «Vallavalitsuses on ka eriarvamusi, et tanki ei peaks üldse siia tooma. Jõhvis elab eestlasi rohkem kui teistes Ida-Viru linnades, aga eks meil ole vene elanikkonda ka. Võib tekkida vastasseisu oht,» lausus Toomel. Vallavalitsus kujundab seisukoha reedeks.