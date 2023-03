Sotsiaalministeerium toetab õdede praktika korraldamist 1,58 miljoniga

«Möödunud aastal sõlmitud konsensuslepe võimaldab suurendada õdede vastuvõttu, et tuua Eesti tervishoidu uusi õdesid ja parandada õdede praktika kvaliteeti. Leppega võetud kohustuste täitmine on sotsiaalministeeriumi jaoks väga oluline, kuna õdede puudus on meie tervishoiu üks teravamaid probleeme,» ütles sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Kersti Esnar.