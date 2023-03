Zelenskõi pidas telefonivestluse Brasiilia presidendiga

Unian tõi välja, et Brasiilia pole veel ühinenud Lääne sanktsioonidega, mis kehtestati Venemaale sissetungi eest Ukrainasse. Jaanuaris sai teatavaks, et Brasiilia keeldus müümast Ukrainale tankide Leopard mürske. Asjaga kursis olevate ametnike sõnul lubas Saksamaa laskemoona eest maksta 25 miljonit reaali. Brasiilia president lükkas aga taotluse tagasi ja märkis, et Venemaad ei tohiks provotseerida.

Samuti tuli Brasiilia president Lula Da Silva ideele luua Ukrainas rahukõnelusteks riikide rühm, kuhu võiksid kuuluda Hiina, India ja võib-olla veel mõned teised riigid. USA seda ettepanekut aga ei toetanud ja rõhutas, et see on Ukraina presidendi Zelenskõi otsustada, kas läbirääkimised Venemaaga on võimalikud või asjakohased.