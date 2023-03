USA kavatseb reedel teatada uuest relvaabipaketist Ukrainale

Kirby andmetel sisaldab abipakett muu hulgas laskemoona relvasüsteemide jaoks, mis on Ukrainas juba olemas, mille seas mitmikraketiheitjad HIMARS. Täpsemaid üksikasju Kirby koheselt ei avaldanud.

Lääneriigid on lubanud Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskõile, et nad kiirendavad laskemoona ja muu sõjatehnika tarnimist Ukrainasse.

Zelenskõi on viimastel päevadel korduvalt toonitanud, et Donetski oblastis asuvas Bahmuti linnas on olukord keeruline.