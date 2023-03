Liiklejad peavad arvestama kohati tuisuste teeoludega

Varahommikul on riigi põhi- ja tugimaanteed Kesk-Eestis paiguti sõidujälgede vahel lumised, kuid mujal valdavalt soolaniisked. Kagu-Eestis võib teedel esineda härmatist. Lumesadu ja kohati tuisk on liikumas Ida-Eesti suunas.

Kuigi õhutemperatuurid on enamikes paikades üle Eesti kergelt plusspoolel, siis teetemperatuurid on pea kõikjal miinuspoolel, mis tähendab, et teedel esineb kohati libedust. Saartel ja rannikul puhub loode- ja läänetuul puhanguti 15-18 m/s.