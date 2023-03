Postimehe Ajakirjanduskooli neljanda lennuga liitunud Taavi Hark: “Mind paelub tempo, mis selle meediamajaga kaasas käib”

Mind paelus kõige enam see, et Postimehe Ajakirjanduskooli programm on väga praktiline ning õppetöö mahub küllalt lühikese ajaraami sisse, võrreldes näiteks ajakirjanduse õppimisega ülikoolis. Huvi kasvatas ka see, et siin ei ole juhendajateks ainult teoorias tugevad eksperdid, vaid praktikud, kelle teadmistepagasis on aastakümnete jagu kogemusi. Mis veelgi parem – nad on köitvad kõnelejad, kes suudavad oma erialaseid teadmisi ja kogemusi anda edasi väga kaasahaaraval viisil.