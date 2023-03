Nordic Aviation Group kasvatas müügitulu poole võrra ja jäi kasumisse

«Vaatamata kasvavatele väljakutsetele maailma majanduskeskkonnas ja Venemaa agressioonile Ukrainas, mis on mõjutanud kogu lennundussektorit laiemalt, saavutasime 2022. aastal head finantstulemused. Oleme samal ajal tegelenud intensiivselt inimeste värbamisega, et toetada grupi kasvuplaane ja muutnud edukalt ka Nordica ärimudelit, mis võimaldab alates eelmisest aastast pakkuda teistele lennufirmadele lennuteenust 180-kohaliste Airbus A320-tüüpi lennukitega. Eelmisel aastal tuli ettevõttel teostada kaks erakorralist lennukimootori remonditööd, mis kombineerituna inflatsioonisurvega on mõjutanud grupi kasumlikkust,» kommenteeris grupi finantsjuht Eteri Harring pressiteates.