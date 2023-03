II OSA ⟩ Teokarbimeetod – ennustame, kes kellega võimuliidu moodustavad

Teokarbimeetod on teaduslaadne meelelahutuslik võte hinnata erakondade sobivust võimuliitudeks. Meetodi aluseks on Postimehe Hääleandja loomise raames riigikogu kandidaatidele esitatud 29 küsimust ning neile antud vastused.

Mõistagi sõltub sõlmitav võimulepe valimistel saadud mandaatidest. President Karis on tänaseks teada andnud, et ta teeb ettepaneku moodustada valitsus sellele poliitilisele jõule, milline suudab valituse moodustada. Sellest võib aru saada, et see ei pruugi olla valimiste võitja. Kord juba nii läks, kui reformierakond võitis valimised aga ei saanud valitsust moodustada. Täna oletame, et sellise valitsuse moodustamise ettepaneku võivad teoreetiliselt saada Reformierakond, Keskerakond ja EKRE. Teokarbimeetodi lugude esimestes osades analüüsime Reformierakonna võimalusi moodustada koalitsioone. Järgmistes osades ülejäänute omi.