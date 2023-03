VIDEO ⟩ Mart Helme: me tegime kõike ausalt, erinevalt nendest, kes meilt võidu varastasid

«Meil on jõudu ja tahtmist mitte püssi põõsasse visata. Ärge mingil juhul laske ennast masendada, nagu me oleks midagi valesti teinud. Me ei teinud midagi valesti. Me tegime kõike õigesti ja ausalt, erinevalt nendest, kes meilt varastasid meie väljateenitud võidu,» märkis EKRE valimispeol Mart Helme.

«Me ei jäta seda niimoodi. Me teadsime seda ette. Veel kord – me läheme siit koju täis vaimu ja tahet ebaõiglus likvideerida ja õiglus jalule seada. See teekond saab olema raske, see ei ole kerge,» rääkis Helme. «Aga uskuge mind: meie võidame! Meie poolt on õiglus ja nagu me nägime ka paberhäältega enne, kui tulid e-hääled, et meie poolt on ka rahvas. Nüüd peame me järele mõtlema, kuidas me koos rahvaga õigluse jalule seame.»