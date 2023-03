Urmas Paet valimistulemustest: valitsus saab olema ilma EKRE-ta

Reformierakonnale suurepärane tulemus. Kuidas rahul olete?



Jaa, ma olen muidugi rahul.



Enda isikliku tulemusega ka?



Ikka!



Siiski läks ka teie vaatest üks negatiivsem stsenaarium tõeks - EKRE sai teise koha. Mis see nüüd edasiseks tähendab?



Ma ei dramatiseeriks seda üle. On selge, et sellel erakonnal on Eestis oma toetajaskond olnud ja on ning see kajastus ka valimistulemustes. Oluline on praegu see, milline saab olema uus valitsus, milline on uus valitsuskoalitsoon. Kindlasti need kõnelused ei ole lihtsad, aga sellise parlamentaarse matemaatikaga nagu see kohtade jaotus on, on see kokku pandav. Reformierakond on öelnud, et viimase aja hoiakute pealt EKRE-ga koalitsioonikõnelusi ei peeta, niiet sellesmõttes see valitsus saab olema ilma nendeta.



Kellega Reformierakond võiks rääkima hakata?



Homme hommikul arutame esimest korda.



Aga pigem laiem valitsus..?



Ei, ma ei vasta sellele.



Need valimised olid ka sellesmõttes märgilised, et näiteks Aivo Peterson ja Mihhail Stalnuhhin said väga palju hääli. Vasakpartei küll künnist ei ületanud, aga kahe protsendi piiri nad ületasid. Mida selle kohta arvata?



See ju peegeldab väga selgelt seda, et jah, meil on Eesti ühiskonnas osa inimesi, kes jagavad Venemaa Ukraina vastases agressioonis Venemaa narratiivi. Need inimesed on meil olemas ja see küsimus on neile sellesmõttes ka nii oluline, et see määras ka selle, kuidas nad valimistel käituvad. Kui ma neid teie poolt nimetatud inimesi vaatan ja nende tegevust viimasel ajal, siis on see väga ühene. Esiteks nad said nende inimeste hääled, kelle jaoks hääletuses oli määrav positsioneerimine ennast Venemaa Ukraina vastases agressioonis. See on 180 kraadi sellest, milline on Eesti riigi või üleüldse lääne kultuuriruumi positsioneering selles asjas paraku.



Aga mida teha, et järgmistel valimistel ei oleks see seis selline?



Ega muud ei olegi, nagu parlamentaarses demokraatias on - räägi, räägi, räägi, selgita, põhjenda - miks on Eesti seisukohad sellised, miks on läänemaailma seisukohad sellised. Paraku nagu see hääletus näitab - jah, meil on mõned tuhanded inimesed, kes jätkuvalt usuvad Vene režiimi narratiivi ning kes lasevad siiamaani ennast mõjutada Vene propagandast. Tööd tuleb jätkata, et Eesti ühiskonna sees selgitada, miks on asjad nii nagu nad on.