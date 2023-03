VIDEO ⟩ Hussar: Inimesed uskusid meisse ja see tõi ka tulemuse

Samuti sõnas ta, et erakond tegi ka üldiselt väga hea tulemuse. «Me oleme neli aastat ka teinud väga tõsist tööd selle tulemuse nimel ja me panime kokku tugeva meeskonna,» selgitas Hussar ning lisas, et erakonna aseesimees Kristina Kallas aitas kirjutada tugeva programmi. «Inimesed uskusid meisse ja see tõi ka tulemuse.»

EKRE ja Keskerakonna mandaatide vähenemist põhjendas Hussar sellega, et valija on andnud hinnangu nende erakondade viimase nelja aasta tegevustele. «Rahvas on rääkinud ja me peame seda valikut austama,» rääkis erakonna esimees ning meenutas, et on juba kuulnud juttu valimistulemuste kahtuse alla seadmisest.