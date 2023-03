VIDEO ⟩ Kaja Kallas: meil on ühisosa kõigi erakondadega, välja arvatud EKRE

Kallas tunnistas, et nii suuri võit oli tema jaoks üllatus, kuna ta ise arvestas teiste numbritega. «Nüüd on hoopis teised kombinatsioonid. Arvestasin 32–34 mandaadiga, igal juhul saime rohkem,» lausus Kallas.

Kallas märkis, et isiklikult ei ole ta koalitsioonikombinatsioone peas läbi mõelnud. Reformierakonna juhatus koguneb esmaspäeva hommikul, siis arutatakse plusse ja miinuseid ja seda, kellele ettepanek teha. «Valija soovib, et selle valitsuse juhtohjad oleksid Reformierakonna käes,» ütles Kallas.

Ta tõdes, et ükski koalitsioon ei ole mugav, kuna alati tuleb liidus teha kompromisse ja saama kokkuleppele.

«Parlamendienamuse jaoks on hea, kui koalitsioonis oleks rohkem mandaate kui 54, sest ikka mõni päev keegi puudub ja selleks, et asju läbi saada, võiks see enamus olla suurem,» ütles ta.

Mis sai valimistel EKRE-le saatuslikuks, oskavad Kallase sõnul poliittehnoloogid paremini analüüsida. «Mulle isiklikult tundub, et kuna on sõda ja rasked ajad, tahavad inimesed olla sõbralikud ja hoida kokku. EKRE ründav hoiak ja näiteks Martin Heremi ründamine inimestele ei meeldi. Ärme ole üksteise kõride kallal – meie vaenlane on väljaspool,» ütles Kallas.

Ta märkis, et EKRE hakkas valimiste võltsimise narratiivi juba paar nädalat tagasi ehitama. «Seda tuli igalt poolt. Kõigis nende kõlakodades oli, et nad kavatsevad sellist asja korraldada. Aga kaebusi saab esitada, kohus siis uurib, kas on rikkumine või ei ole,» ütles Kallas.

Ta märkis, et ka e-valimiste ülesehituse saab endale selgeks teha ja e-valimisi vaadelda, kuid EKRE ei ole soovinud seda teha.